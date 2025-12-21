Ismét fokozódik a migrációs nyomás

Kréta továbbra is erős migrációs nyomás alatt áll, decemberben már több mint ezer migráns érkezett a görög szigetre – közölte az Euronews .

Szombaton csaknem hatszáz embert mentettek ki a görög hatóságok és a Frontex egységei: 545 migránst Gávdosztól délkeletre találtak meg, majd buszokkal a Réthümno közelében fekvő Kitrenoi településre szállították őket. Néhány órával később újabb két mentés zajlott: 27 embert egy gumicsónakról emeltek át a parti őrség hajójára Kales Limeni térségében, 35 főt pedig Psari Forada közelében, Viannos önkormányzatának területén.

A cikk szerint decemberben már több mint 1000 illegális bevándorló érkezett Kréta partvidékére, és a csempészhálózatok – különösen a líbiaiak – számára Gávdosz vált az egyik fő célponttá. Görögországba az év elejétől október végéig összesen 39 495 ember lépett be illegálisan, ami 18 százalékos csökkenés a 2024-es adatokhoz képest, amikor ugyanebben az időszakban 48 415 főt regisztráltak.

A többi mediterrán útvonalon vegyes kép rajzolódik ki. Olaszországban gyakorlatilag stagnál az illegális bevándorlás: 2025-ben 65 642 érkezést regisztráltak, szinte ugyanannyit, mint a 2024-es 65 471-et. Spanyolországban ezzel szemben jelentősen lassult az érkezők száma: december közepéig 32 212 illegális határátlépést regisztráltak, ami 44,3 százalékos visszaesés a 2024 azonos időszakában mért 57 833-hoz képest.