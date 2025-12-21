2025. december 21., vasárnap

Hegseth elárulta, meddig marad a venezuelai blokád

Az USA minden venezuelai olajtankert visszatartana az amerikai vagyon visszaszolgáltatásáig

2025. december 21. vasárnap. 20:18
Az Egyesült Államok fegyveres erői minden Venezuelából kifutó olajtankert vissza fognak tartani, amíg Nicolás Maduro nem szolgáltatja vissza az „ellopott amerikai vagyonokat” – írta Pete Hegseth védelmi miniszter az X-en közzétett bejegyzésében.

Az Egyesült Államok december 20-án „elfogott” egy olajszállító tartályhajót Venezuela partjainál, ami a karakasi kormány elleni nyomásgyakorlás legújabb lépése
Fotó: AFP/US Secretary of Homeland Security Kristi Noem's X account/Handout

Hegseth szerint Donald Trump elnök egyértelművé tette, hogy a szankcionált venezuelai olajat szállító, illetve Venezuelába tartó tankerek blokádja „teljes mértékben érvényben marad”, amíg a caracasi vezetés nem teljesíti a washingtoni feltételeket.

Szombaton az amerikai hadsereg katonái egy újabb venezuelai olajat szállító tanker fedélzetére szálltak fel, hogy jelet küldjenek Maduro elnöknek. Az Axios értesülései szerint a hajó a korábban bejelentett blokád megkerülésével próbálta elhagyni a térséget.


