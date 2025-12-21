Külföld
Hegseth elárulta, meddig marad a venezuelai blokád
Az USA minden venezuelai olajtankert visszatartana az amerikai vagyon visszaszolgáltatásáig
Az Egyesült Államok december 20-án „elfogott” egy olajszállító tartályhajót Venezuela partjainál, ami a karakasi kormány elleni nyomásgyakorlás legújabb lépése
Fotó: AFP/US Secretary of Homeland Security Kristi Noem's X account/Handout
Hegseth szerint Donald Trump elnök egyértelművé tette, hogy a szankcionált venezuelai olajat szállító, illetve Venezuelába tartó tankerek blokádja „teljes mértékben érvényben marad”, amíg a caracasi vezetés nem teljesíti a washingtoni feltételeket.
Szombaton az amerikai hadsereg katonái egy újabb venezuelai olajat szállító tanker fedélzetére szálltak fel, hogy jelet küldjenek Maduro elnöknek. Az Axios értesülései szerint a hajó a korábban bejelentett blokád megkerülésével próbálta elhagyni a térséget.