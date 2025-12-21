Döbbenetes: Újabb rekordot döntött Musk vagyona

Elon Musk vagyona a Forbes számításai szerint elsőként a történelemben átlépte a 700 milliárd dollárt. A lap emlékeztetett: a korábbi rekordot is Musk állította be, amikor december 15-én vagyona meghaladta a 600 milliárd dollárt.

A mostani ugrás oka, hogy Delaware állam legfelsőbb bírósága hatályon kívül helyezett egy alsóbb fokú döntést, amely érvénytelenítette a Tesla-vezér részvényopciókra épülő, sokat vitatott javadalmazási csomagját. Ennek értékét jelenleg 139 milliárd dollárra teszik.

Musk emellett a Tesla által kibocsátott törzsrészvények 12 százalékát is birtokolja, mintegy 199 milliárd dollár értékben, így az elektromosautó-gyártóban lévő teljes vagyona 338 milliárd dollárra rúg. A Forbes összesítése szerint Musk teljes így vagyona 749 milliárd dollár.

Második legnagyobb vagyoneleme a SpaceX-ben feltételezetten meglévő 42 százalékos részesedés, amely jelenleg mintegy 2 milliárd dollárral ér kevesebbet, mint a Teslánál lévő pakettje. A Forbes szerint a rakétagyártó cég 2026-ra tervezett tőzsdei bevezetése akár 1500 milliárd dollárra is értékelheti a vállalatot, ami Muskt az első dollártrilliárdossá teheti.