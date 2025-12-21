Ciprus Ukrajna támogatását teszi fő uniós prioritássá

Ciprus Ukrajna támogatását az Európai Unió Tanácsában betöltött soros elnökségének egyik fő prioritásává teszi – közölte az RBK–Ukrajina Níkosz Hrisztodulídész elnök X- bejegyzésére hivatkozva.

A ciprusi államfő szerint Oroszország teljes körű inváziója világosan megmutatta, hogy erősíteni kell Európa biztonsági architektúráját, az EU védelmi felkészültségét és képességét saját polgárai, illetve érdekei védelmére.

Hrisztodulídész hangsúlyozta: a következő hat hónapban Ukrajna támogatása a ciprusi elnökség kiemelt feladata marad, amit a szigetország saját történelmi tapasztalata is indokol. Mint fogalmazott, Ciprus közvetlenül tudja, mit jelent a megszállás és az alapvető elvek, jogok megsértése.

Az elnök jelezte, hogy Nicosia az EU védelmének jövőjéről szóló „fehér könyv” gyors végrehajtását és a 2030-ig szóló védelmi felkészültségi „útiterv” megvalósítását is támogatni fogja. Szerinte az Európai Uniónak határozottan és ambiciózusan kell cselekednie, ha érdemben akar reagálni a jelenlegi biztonsági kihívásokra.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök korábban közös sajtótájékoztatón emlékeztetett arra, hogy 2026 első felében Ciprus veszi át a Tanács elnökségét Dániától, és ez az időszak „jelentőségteljes” lehet Ukrajna számára az uniós csatlakozási tárgyalási fejezetek megnyitása szempontjából.

A decemberi kijevi látogatás során Ciprus érdeklődést mutatott az ukrán együttműködés iránt a védelem területén is, beleértve drónbeszerzéseket és a mesterséges intelligencia katonai alkalmazásának vizsgálatát.