Kirill Dmitrijev, az orosz elnök különmegbízottja közép-európai idő szerint szombaton éjszaka megérkezett Miamiba, ahol Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és Donald Trump vejével, Jared Kushnerrel tervez tárgyalni az ukrajnai rendezésről – írta az RIA Novosztyi. Dmitrijev konvoja közvetlenül a tárgyalások helyszínére hajtott, a közvetítő a hétvégét a városban tölti.