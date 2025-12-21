Az orosz hadsereg ukrán hadiüzemeket támadott

A folyamatos orosz drón- és rakétatámadások után csak romok maradnak Ukrajna szerte

A tájékoztatás szerint a támadások egyes energetikai, közlekedési és raktár-infrastruktúrára is kiterjedtek, amelyeket az ukrán fegyveres erők támogatására használtak.

A közlemény arról is beszámolt, hogy a csapások érintették a nagy hatótávolságú drónok összeszerelő helyszíneit, valamint ukrán fegyveres alakulatok és külföldi „zsoldosok” ideiglenes állomáshelyeit összesen 144 térségben. A támadásokat az orosz fél szerint hadműveleti-taktikai légierő, pilóta nélküli repülőeszközök, rakétaerők és tüzérségi egységek hajtották végre.

A nap folyamán az orosz légvédelem a jelentés szerint 29, repülőgéptípusú pilóta nélküli repülőeszközt semmisített meg. A minisztériumi közlésben az ukrán oldalon okozott károkat nem részletezték, független megerősítésről egyelőre nem érkeztek hírek.