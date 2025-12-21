Az orosz gazdaság gondjai nem kényszerítik Putyint tárgyalásra

Oroszország egyre súlyosabb gazdasági problémákkal szembesül, de ezek önmagukban nem kényszerítik Vlagyimir Putyint a közeljövőben béketárgyalásokra a CNN elemzése szerint.

Putyinnak nem kell aggódnia, a friss elemzések szerint az orosz gazdaság még évekig bírja a háborút

A beszámoló azt állítja, hogy Oroszországban elszabadult az infláció, gyorsan nő a – részben háborús kiadások miatt táguló – költségvetési hiány, csökkennek az olaj- és gázbevételek, és érezhetően lassul a gazdasági növekedés.

A megszólaló szakértők mégis úgy látják, hogy a jelenlegi harcok és szankciók mellett a Kreml ezeket a nehézségeket akár hosszú éveken át elbírja. Marija Sznyegova, a Stratégiai és Nemzetközi Tanulmányok Központjának Oroszország-szakértője szerint a mostani helyzet „nem az a végső csepp”, kezelhető válság, és a következő 3–5 évben Moszkva folytatni tudja a háborút. Egy Oroszországból emigrált közgazdászokból álló csoport még tovább megy: szerintük a Kreml háborús kapacitásait valójában „nem korlátozzák gazdasági keretek”.

Richard Connolly, a Royal United Services Institute szakértője úgy véli, a nyugati szankciók nem okoztak akkora kárt, hogy Moszkva emiatt változtassa meg ukrajnai terveit. Amíg Oroszország olajat termel és „ésszerű” áron el tudja adni, addig elég pénze lesz a háború fenntartásához – mondta, hozzátéve, hogy nem kedvező a helyzet, de az gazdaság nem válik döntő korláttá Putyin számára.

A társadalomra áthárított terhek között a CNN az adóemeléseket és az áremelkedést emeli ki: nőtt a társasági és személyi jövedelemadó, emelkedett az áfa, a fogyasztók pedig különösen az importcikkek drágulását érzik. A szakértők szerint azonban a magas infláció a posztszovjet időszakban amúgy is megszokott jelenség, ezért nem vált ki széles körű tiltakozást, amit erősít az állami propaganda és a represszió.

A háborús gazdaság ugyanakkor „nyertesei” – a hadiipari cégek és a hozzájuk kapcsolódó munkavállalók – egyes régiókban a szegénység csökkenését tapasztalják, ami tovább enyhíti a Kremllel szembeni társadalmi nyomást. Ez a helyzet a CNN értékelése szerint rossz hír Ukrajnának és a Trump-adminisztrációnak is, amely eddig számos tárgyalási fordulóval próbált eljutni a háború lezárásáig.