Abakumov: A Mindics-ügy nagysága minket is sokkolt

A „Midasz” fedőnevű műveletben a detektívek az Enerhoatom állami energetikai vállalat tenderjei körül feltárt visszaosztási rendszert vizsgálják, amelyben Timur Mindics, Volodimir Zelenszkij elnök közeli üzletembere kulcsszerepet játszott. Az ügyben már emlegették a volt energiaügyi miniszter, Herman Haluscsenko és a volt miniszterelnök-helyettes, Olekszij Csernysov nevét is.

Abakumov szerint a nyomozók szándékosan nem mennek a nyilvánosság előtt a már bejelentett eljárási döntéseken túl, mert minden idő előtti utalás konkrét nevekhez vagy hatóságokhoz veszélyeztetné a bizonyítékok sorsát és a bírósági eljárást. A NABU úgy jutott el a hálózathoz, hogy először korrupciós kockázatokat azonosított az Enerhoatom szerződéseiben, majd ezek elemzése során rajzolódott ki egy „back office”, amely az energetikai döntésekre befolyást gyakorolt.

A szervezet tudta, hogy fennáll Mindics szökésének kockázata, de a vezető szerint választaniuk kellett két rossz között: vagy további szolgálatokat vonnak be, növelve az információszivárgás esélyét, vagy vállalják, hogy a legfontosabb gyanúsított esetleg elhagyja az országot. Mindics és a szintén gyanúsított Olekszandr Cukerman végül Izraelben tűnt el, ezért Kijev most az összes elérhető jogi eszközt – köztük az esetleges kiadatást – vizsgálja, bár Abakumov elismeri: az izraeli állampolgárság és tartózkodás komoly akadály lehet.

A nyomozók azt is elemzik, kaptak-e a szereplők segítséget más ukrán bűnüldöző szervektől. Abakumov szerint egyelőre nem nevezhetnek meg konkrét intézményeket vagy személyeket, mert ezzel rombolnák a tanúk bizalmát, és időt adnának az érintetteknek a bizonyítékok „rendezésére”. Az egyik hangfelvétel arról szól, hogy egyes szereplők szerint nem érdemes védelmi létesítményeket időben felépíteni, mert ha „várnak még 10 napot–egy hónapot”, nőhet a jogosulatlan jutalék százaléka. Egy másik, „két rubel Moszkvára” utaló rész kapcsán a NABU már együttműködik azokkal a szervekkel, amelyek az esetleges hazaárulási szálakat vizsgálják.

Abakumov úgy fogalmazott: a Mindics-ügy klasszikus történet az antikorrupciós szervek számára, amely egyetlen korrupciós jelzésből nőtt országos jelentőségű üggyé. A NABU ugyanakkor a saját helyzetét sem tartja egyszerűnek: emlékeztetett a nyáron történt politikai kísérletre, amikor a Zelenszkij gyengíteni akarta az iroda függetlenségét, amit végül a társadalmi felháborodás hiúsított meg. A vezető szerint ez egyszerre inspirálta a testületet és jelezte, hogy a nagy pénzek és magas tisztségek érintése mindig politikai ellencsapást vált ki.