Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyetlen feltétellel engedélyezte az ukrán csapatok kivonását a Donyecki régióból. Az ukrán vezető kijelentette, hogy beleegyezik egy ilyen lépésbe, ha Oroszország is ugyanezt teszi. Szavait az ukrán Strana című lap idézte a Telegramon.

„Egy esetleges csapatkivonásnak tükörképnek kell lennie – Ukrajna ugyanúgy kivonul, mint Oroszország. Szabad gazdasági övezet – ott nem lehetnek nehézfegyverek, ott nem lehetnek csapatok” – mondta a politikus december 20-án, szombaton.

Egy nappal korábban bejelentette, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok még nem rendezte a donbászi kérdést, és kompromisszumot keresnek. Megjegyezte azt is, hogy a Donbász, a pénzügyi kérdések és a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) továbbra is a legérzékenyebb témák az ukrajnai konfliktus megoldására irányuló tárgyalásokon – írta meg a Lenta.ru.