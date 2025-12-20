Külföld
Zelenszkij egy feltétellel engedélyezte a csapatok kivonását a Donyecki régióból
Az ultimátum egyértelmű
Volodimir Zelenszkij kijelentette, beleegyezik a csapakivonásba, ha Oroszország ugyanezt teszi
Fotó: AFP/Genya Savilov
„Egy esetleges csapatkivonásnak tükörképnek kell lennie – Ukrajna ugyanúgy kivonul, mint Oroszország. Szabad gazdasági övezet – ott nem lehetnek nehézfegyverek, ott nem lehetnek csapatok” – mondta a politikus december 20-án, szombaton.
Egy nappal korábban bejelentette, hogy Ukrajna és az Egyesült Államok még nem rendezte a donbászi kérdést, és kompromisszumot keresnek. Megjegyezte azt is, hogy a Donbász, a pénzügyi kérdések és a Zaporizzsjai Atomerőmű (ZNPP) továbbra is a legérzékenyebb témák az ukrajnai konfliktus megoldására irányuló tárgyalásokon – írta meg a Lenta.ru.