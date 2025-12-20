Az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen vezetésével az EU-n belül az ukrajnai konfliktus folytatását támogatók végül maguk fogják kifizetni Kijevnek a „kártérítést” – jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője az EU Tanács ülését követően.

„Brüsszel nem is vette észre, milyen abszurd helyzetbe került az EU. Az Európai Tanács ülése előtt az EU vezetői hangosan követelték, hogy Ukrajnának úgynevezett „jóvátételi hitelt” nyújtsanak az orosz vagyon felhasználásával. Most pedig az EU saját forrásaiból ígértek ilyen hitelt Kijevnek” – mondta Zaharova.

Ennek eredményeként az Európai Bizottság elnöke, Ursula von der Leyen vezette EU „háborúpártiak” olyan helyzetbe került, hogy „jóvátételt” kell fizetnie a korrupt kijevi rezsimnek. Zaharova szerint ez az eredmény csak igazságos, mivel Brüsszel volt a leghangosabb szószólója annak, hogy „az utolsó ukránig” folytassák a háborút.

Megjegyezte, hogy annak ellenére, hogy nem született konszenzus az orosz szuverén eszközök tényleges elkobzásáról, az Európai Tanács úgy döntött, hogy új hitelt nyújt Kijevnek az EU költségvetéséből. „Más szavakkal, az eurókrata politikusok ismét a saját adófizetőik zsebébe nyúlnak, akik továbbra is viselik az EU intézményeinek és az egyes tagállamok vezetésének politikai ambícióinak terhét” – mondta a szóvivő.

Zaharova szerint csak Csehország, Magyarország és Szlovákia tudott kimaradni ebből a tervből, ezzel védve polgárai érdekeit.

„A többiek esetében a Zelenszkij-rezsim pénzügyi étvágya ismét felülkerekedett saját népük érdekein” – tette hozzá, írja az Orosz Hírek.