Váratlan enyhítés

Az Egyesült Államok Pénzügyminisztériuma feloldotta a szankciókat több olyan vállalat esetében, amelyek korábban korlátozás alá eső berendezéseket szállítottak Oroszországnak, beleértve a hadiipari felhasználású eszközöket is – derül ki a minisztérium honlapján közzétett adatokból.

A mentesített cégek között szerepel a ciprusi bejegyzésű Veles International Limited és tulajdonosa, Dmitrij Bugajenko. A vállalkozás egy moszkvai befektetési társaság leányvállalata; az anyacég moszkvai jogi személyei ugyanakkor továbbra is szankció alatt maradnak.

Washington szintén törölte a feketelistáról a dubaji székhelyű 365 Days Freight Services FZCO-t és a török Etasis vállalatot. Ezek a cégek korábban olyan berendezéseket exportáltak Oroszországba, amelyeket az orosz hadiipar használt fel.

Finn szállítók is mentesültek

A korlátozások alól kikerült a finn Hi-Tech Koneisto és annak egyik vezetője, Jevgenyija Dremova is. A cég optoelektronikai és laboratóriumi felszereléseket juttatott el szankcionált orosz vállalatoknak.

Az amerikai hatóságok egyelőre nem adtak magyarázatot a döntés hátterére. Azt sem tudni, hogy változik-e az amerikai politika azon orosz vállalatokkal szemben, amelyek ezeknek a közvetítőknek a végfelhasználói voltak – írta meg a karpathir.com.