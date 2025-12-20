Donald Trump amerikai elnök újságíróknak elmondta, hogy hamarosan Floridába látogat, ezt a bejelentést a következő ukrán tárgyalások előkészítéseként tette Miamiban.

„Rövid időre Floridába utazunk, főleg munkából. Sok találkozónk van betervezve” – mondta az amerikai elnök.

„Beszélni fogunk a biztosítótársaságokkal, és megnézzük, hogy tudjuk-e jelentősen csökkenteni a díjakat. Ha nem, akkor egyszerűen közvetlenül az embereknek fizetünk. Ők maguk vásárolják meg az egészségügyi ellátásukat” – tette hozzá.

Korábban az Axios az amerikai kormányzat egyik forrására hivatkozva arról számolt be, hogy az Egyesült Államok és Ukrajna között új tárgyalási fordulóra kerülhet sor a hétvégén a katonai és munkacsoportok képviselőinek részvételével. A portál tudósítója, Barak Ravid szerint Németország, Franciaország és az Egyesült Királyság nemzetbiztonsági tanácsadói Miamiban lesznek, hogy tárgyaljanak Steve Witkoff fehér házi küldöttel és Rusztem Umerov ukrán nemzetbiztonsági tanácsadóval. Csatlakozik hozzájuk a török külügyminiszter és a katari miniszterelnök is.

Emellett az Axios arról is beszámolt, hogy Trump képviselői, Steve Witkoff és Jared Kushner Miamiban találkoznak az orosz elnök külföldi gazdasági együttműködésért felelős különleges képviselőjével, Kirill Dmitrijevvel.

Dmitrij Peszkov, az orosz elnöki sajtótitkár elmondta, hogy a Kreml elvárja az amerikai féltől, hogy tájékoztassa az EU-val és az ukrán delegációkkal folytatott korábbi kapcsolatokról, számol be az Orosz Hírek.