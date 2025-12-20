Kirill Dmitrijev orosz elnöki különmegbízott megerősítette, hogy Miamiba utazik, ahol a Donald Trump közvetlen környezetével, Steven Witkoff-fal és Jared Kushnerrel folytat megbeszéléseket. A Reuters értesülései szerint az amerikai közvetítők pénteken külön találkoztak Rusztem Umerov ukrán főtárgyalóval is, ám a szervezők szigorúan ügyelnek arra, hogy a két hadviselő fél képviselői ne keresztezzék egymás útját.

Jared Kushner (b) és Steven Witkoff lesz az orosz elnöki különmegbízott tárgyalópartnere

A látogatás tényét maga Dmitrijev is megerősítette az X közösségi oldalon közzétett, „Úton Miamiba” bejegyzésével. A Reutersnek nyilatkozó, a látogatás előkészületeit ismerő forrás szerint az orosz diplomata partnerei Trump közel-keleti megbízottja, Steven Witkoff, valamint veje és főtanácsadója, Jared Kushner lesznek.

„Háromoldalú kapcsolatfelvétel az ukrán féllel nem szerepel a tervekben” – jelentette ki a hírügynökség forrása, hangsúlyozva, hogy bármilyen érintkezés Dmitrijev és az ukrán delegáció között kizárt.

Az amerikai fél úgynevezett „ingadiplomáciát” folytat a helyszínen: pénteken már sor került egy külön megbeszélésre Rusztem Umerovval. Ahogyan arról korábban beszámoltunk, az ukrán küldöttség és Trump stábja között nem ez az első kapcsolatfelvétel Miamiban, december elején már zajlottak hasonló egyeztetések a béketervekről.

A nyugati sajtójelentések szerint a találkozókat szándékosan egymást követően, szeparáltan szervezik meg, háromoldalú formátum nélkül. A cél vélhetően az álláspontok felmérése közvetlen konfrontáció nélkül – írta meg a karpathir.com.