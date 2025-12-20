2025. december 20., szombat

Előd

Vita a demográfiáról
Külföld

Orosz zászlót láttak Kijev központjában

„A bűnüldöző szervek válaszára várunk” – áll a bejegyzésben

MH
 2025. december 20. szombat. 15:36
Azonosítatlan személyek orosz zászlót viselő drónt indítottak Kijevben. A drón az ukrán főváros központja feletti repüléséről készült videót az Insider UA Telegram csatorna tette közzé.

Orosz zászlót láttak Kijev központjában
Kijev égboltján orosz zászló lebegett (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Maxim Marmur

„A bűnüldöző szervek válaszára várunk” – áll a bejegyzésben. Az égen észlelt pilóta nélküli repülőgéppel kapcsolatban további részleteket nem hoztak nyilvánosságra.

December elején arról számoltak be, hogy az orosz hadsereg zászlókat tűzött ki Szeverszk központjában, a Donyecki Népköztársaságban. Az orosz fegyveres erők december 8-án vették át az irányítást a városközpont felett. A teljes város elfoglalása jelentős a Szlovjanszk és Kramatorszk elleni offenzíva szempontjából, számol be a Lenta.

