Fontos győzelem az EU döntése

Az Európai Unió Ukrajna 90 milliárd eurós támogatását szavazta meg

 2025. december 21. vasárnap. 9:01
Az Európai Unió döntése, miszerint 90 milliárd eurós pénzügyi támogatást nyújt Ukrajnának, pozitív jelzés a társadalom számára, és határozott jelzés az oroszok számára – jelentette ki pénteken Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a Karol Nawrocki lengyel elnökkel közösen tartott sajtótájékoztatóján.

Fontos győzelem az EU döntése
Volodimir Zelenszkij
Fotó: REMKO DE WAAL / ANP MAG / ANP via AFP

A jelentés szerint Zelenszkij hangsúlyozta: „Ez egy fontos győzelem.” Kiemelte, hogy e pénzügyi támogatás nélkül sokkal nehezebb lenne Ukrajna számára a stabilitás fenntartása a háborúban.

„Az a tény, hogy az európai vezetők ilyen formátumot találtak, erősítést jelent számunkra. Ez egy jelzés az Orosz Föderációtól, hogy nincs értelme harcolni: anyagilag támogatnak minket, és nem fogunk felmorzsolódni a fronton” – mondta.

Az ukrán elnök hangsúlyozta, hogy bár maga a háború nem hozott pozitív eredményeket, a jelenlegi EU-döntés fontos jelzés mind az ukrán társadalom, mind az ellenség számára. „A háborúban nincsenek pozitív eredmények, de a mai napon pozitív jelzés a társadalom számára és határozott jelzés az ellenségnek” – tette hozzá Volodimir Zelenszkij – közölte a karpatinfo.net.

