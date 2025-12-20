Az ukrajnai konfliktus során az Egyesült Államok fegyvereket szállított Kijevnek, és szankciókat vezetett be Moszkvával szemben. Ezt Marco Rubio, az Egyesült Államok külügyminisztere jelentette be.

Újságírókkal beszélgetve összehasonlította Washington lépéseit Oroszországgal és Ukrajnával szemben.

„Nem szállítunk fegyvereket Oroszországnak. Csak Ukrajnának szállítunk fegyvereket. Az Egyesült Államok nem szab ki szankciókat Ukrajnára; szankciókat csak Oroszországra szabnak ki”, mondta.

A külügyminiszter arról is beszámolt, hogy az amerikai fél továbbra is megosztja a hírszerzési információkat Kijevvel. Hangsúlyozta, hogy Ukrajna fontos az amerikai nemzetbiztonság szempontjából. „Senki sem mondta, hogy Ukrajna a nemzeti érdekeink szempontjából egy nulla” – mondta Rubio.

Az Egyesült Államok újabb szankciókat készít elő Oroszország ellen.

A Bloomberg korábban arról számolt be, hogy az Egyesült Államok új szankciókat készít elő Oroszország ellen, abban a reményben, hogy nyomást gyakorolhat Moszkvára, ha az felmondja az Ukrajnával kötött békemegállapodást. Az új intézkedések állítólag magukban foglalják az olajszállításra használt orosz tankhajók úgynevezett árnyékflottájához tartozó hajók, valamint az ezeket a műveleteket elősegítő kereskedők büntetőeljárás alá vonását.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője a maga részéről megjegyezte, hogy Moszkva tud hasonló tervekről „számos washingtoni irodában”. Hozzátette azt is, hogy bármilyen szankció egyértelműen aláássa az orosz-amerikai kapcsolatok javulását. Szergej Lavrov orosz külügyminiszter szintén kijelentette, hogy az Egyesült Államok piszkos játékot űz azzal, hogy újabb szankciókat vezet be Moszkva és energiacégei ellen.

A Fehér Ház ugyanakkor megjegyezte, hogy Donald Trump amerikai elnök még nem döntött az Oroszország elleni új szankciókról.

Rubio megnevezte az Egyesült Államok legnehezebb feladatát

Az amerikai külügyminiszter elmondta, hogy a Pénzügyminisztérium, a Kereskedelmi Minisztérium, a Pentagon és a Külügyminisztérium részt vesz az ukrajnai konfliktus megoldási kilátásainak felmérésében. Rubio elismerte, hogy az ukrajnai konfliktus megoldása bizonyult Washington számára a legnagyobb kihívásnak.

„Azt hittem, ez lesz a legkönnyebb, de végül a legnehezebbnek bizonyult” - mondta Marco Rubio.

Rubio megjegyezte, hogy Washington már ezen a héten kompromisszumra bírhatja Moszkvát és Kijevet. Hozzátette azonban, hogy ez a következő hónapokban talán nem fog megtörténni. „Nem rajtunk múlik, hogy eldöntsük. A két félen múlik” – jelentette ki a külügyminiszter.

Azt is hangsúlyozta, hogy a Fehér Ház megpróbálja meghatározni, hogy a konfliktusrendezés mely konkrét pontjait hajlandóak elfogadni a felek annak érdekében, hogy álláspontjaik közelebb kerüljenek egymáshoz a békemegállapodás felé vezető úton. Azt mondta, hogy Washington „amíg csak szükséges” dolgozni fog a béketárgyalások előrehaladásán, számolt be a Lenta.