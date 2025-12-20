2025. december 20., szombat

Előd

EUR 387.24 Ft
USD 330.61 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Egy elit ukrán drónegység megsemmisítését videóra rögzítették + VIDEÓ

A műveletet a „Vosztok” csoport harcosai hajtották végre

MH
 2025. december 20. szombat. 20:13
Megosztás

Az ukrán fegyveres erők (UAF) egy elit pilóta nélküli légi jármű (UAV) egységének megsemmisítését videóra rögzítették. A felvételt a WarGonzo Telegram csatorna tette közzé.

Egy elit ukrán drónegység megsemmisítését videóra rögzítették + VIDEÓ
Az oroszoknak sikerült semlegesíteniük az ukrán fegyveres erők különleges egységéhez, a „Marsmadarak”-hoz tartozó operátorok egy csoportját (képünk illusztráció)
Fotó: AFP/Sergei Supinsky

December 20-án a Zaporizzsje szektorban az Orosz Fegyveres Erők 4. Katonai Bázisának egy drónkezelője és tüzérei felderítettek és megsemmisítettek egy elit ukrán drónegységet. A hírszerzés szerint az orosz erőknek sikerült semlegesíteniük az ukrán fegyveres erők különleges egységéhez, a „Marsmadarak”-hoz tartozó operátorok egy csoportját.

Pontosítás szerint az egység segítségével az ellenség megpróbálja megfékezni az 58. hadsereg rohamgépeinek támadását Orekhov városa irányába, a Zaporizzsjei régióban.

Az ukrán pilóta nélküli repülőgépek irányítóközpontjainak megsemmisítését korábban videóra vették.

Objektum doboz

A műveletet a „Vosztok” csoport harcosai hajtották végre – írta meg a Lenta.ru.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink