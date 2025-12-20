2025. december 20., szombat

Külföld

Az EU először csatlakozik az ukrajnai béketárgyalásokhoz az Egyesült Államokban

Ukrajna finanszírozásban részesül a következő két évben

Az Európai Uniónak most először lesz képviselete az Oroszország Ukrajna elleni háborújának lezárásáról szóló béketárgyalásokon, amelyeket december 20-21-én tartanak Donald Trump amerikai elnök küldöttei. A Ragyio Szvoboda közölte, ezt Friedrich Merz német kancellár jelentette be, hangsúlyozva az Egyesült Államok, Ukrajna és Európa közötti közös megközelítés fenntartásának szükségességét.

„Most meg kell várnunk, hogy miről fognak tárgyalni az Egyesült Államokban a következő napokban. A mi oldalunk képviselői is részt fognak venni. Biztos vagyok benne, hogy Amerika, Ukrajna és Európa között konszenzusos megközelítést fogunk fenntartani. És meg kell néznünk, hogyan viselkedik Oroszország” – mondta a német kancellár.

Megjegyezte, hogy „fel kell készülnünk a legrosszabb forgatókönyvre, amikor még hosszabb ideig kell finanszíroznunk Ukrajnát”.

És pontosan ezt tettük lehetővé a mai döntésünknek köszönhetően. A mai döntéseknek köszönhetően Ukrajna finanszírozásban részesül a következő két évben” – mondta a német kormányfő az Európai Unió azon döntésére reagálva, amely szerint 90 milliárd eurós finanszírozást különít el Ukrajna számára a 2026–27-es időszakra – közölte a karpatinfo.net.

