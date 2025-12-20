Az Egyesült Államok továbbra is megosztja hírszerzési információit Ukrajnával

Az ukrán válság megoldásának kilátásairól Rubio megjegyezte, hogy „senki sem mondta, hogy Ukrajna nemzeti érdekeink szempontjából nulla”, hozzátéve, hogy Washington „milliárd dollár értékű fegyvert adott el nekik” – írta meg az oroszhirek.hu.

„Továbbra is hírszerzési támogatást nyújtunk nekik. Az elnök szankciókat vezetett be az Orosz Föderáció ellen. Olajszankciókat rendelt el. Mindenki azt akarta, hogy olajszankciókat vezessen be. Meg is tette. Másfél hónapja tette meg” – mondta Rubio.