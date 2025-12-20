Az ukránok véleménye a háborúval és békével kapcsolatban az utóbbi időben nem változott jelentősen, ebben a kérdésben van egyfajta konszenzus az emberek között – jelentette ki pénteken Anton Hrusckij, a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet (KMISZ) ügyvezető igazgatója az rbc.ua hírportálnak adott interjújában.

A jelentés szerint a szociológus elmondta, hogy a háború, a béke, a nyugati partnerekbe vetett bizalom és a belpolitikai helyzet kérdéseivel foglalkozó friss KMISZ-felmérés szerint a háborúval és békével kapcsolatos vélemény az utóbbi időben nem változott jelentősen.

„És ebben van egyfajta konszenzus az emberek között: egyrészt a legtöbb ukrán nyitott a tárgyalásokra, sőt a nehéz kompromisszumokra is” – mondta.

Hruseckij szerint továbbra is fennáll az a tendencia, hogy az ukránok abszolút többsége elutasítja azt a lehetőséget, amely a következőket biztosítaná: területeink egy részének hivatalos elismerése oroszként; csapatok kivonása az Ukrajna által ellenőrzött területekről; a hadsereg jelentős csökkentése; hogy nem lesznek megbízható biztonsági garanciáink. „Ezt az ukránok több mint 70 %-a elutasítja, körülbelül ugyanennyien voltak szeptemberben is” – jegyezte meg.

Az ukránok több mint 70%-a kész volt elfogadni az Európa által felkínált lehetőséget. Azt, amely magában foglalja a frontvonal befagyasztását, de Ukrajna bizonyos biztonsági garanciákat kap. És természetesen anélkül, hogy hivatalosan elismernék az Oroszország által megszállt területeket az Orosz Föderáció hivatalos részének

– mondta a KMISZ vezetője.

A szakember hozzátette, hogy az ukránok azt mondják: „készen állunk a békére, még akkor is, ha a frontvonal befagyott, de az Oroszország által támasztott követeléseknek való engedés elfogadhatatlan az ukránok számára”. „A megkérdezettek 63 %-a azt válaszolta, hogy készek elviselni a háborút, ameddig csak szükséges, hogy Ukrajna számára elfogadható feltételeket érjünk el” – ismerte el Anton Hruseckij - közölte a karpatinfo.net.