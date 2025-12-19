Ukrajna kiterjesztette a háborút a tengerekre is

Ukrajna első alkalommal támadta és el is találta az orosz „árnyékflotta” egyik tartályhajóját a Földközi-tenger „semleges vizein” – közölte pénteken az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) egyik vezető tisztségviselője.

„Az SZBU pilóta nélküli repülő szerkezetekkel támadta a Qendilt, az orosz árnyékflotta egyik tankerét. Oroszország ezt a hajót is a szankciók megkerülésére és az Ukrajna elleni háborúja finanszírozására használta” – tette hozzá. Példátlanul új különleges műveletet hajtottak végre, mintegy kétezer kilométernyire Ukrajnától – mondta, de részleteket nem közölt.

A hajók tartózkodási helyét világszerte rögzítő Marine Traffic szolgáltatás adatai szerint a Qendil a támadás idején, 14 óra 30 perckor a líbiai partok közelében tartózkodott.

A tartályhajó a balti-tengeri Uszty-Lugába tartott az indiai Szikkából a Marine Traffic szerint. A támadás idején a hajó tartálya üres volt, és a művelet nem jelentett semmilyen veszélyt a környezetre – állította az SZBU-vezető.

Hozzátette: a hajó jelentős károkat szenvedett, és olyan állapotba került, hogy nem tudja folytatni az útját.

„Az ellenségnek meg kell értenie, hogy Ukrajna nem áll le, és mindenütt lecsap a világban, ahol ilyet talál” –jelentette ki. Ukrajna már több olyan támadás elkövetőjeként jelentkezett, amelynek célpontja a Fekete-tengeren hajózó valamely orosz kőolajszállító volt.

Ukrajna már 2024 óta támadott orosz kőolajfinomítókat, de az elmúlt hetekben bővítette célpontjait, és azt állította nemrég, hogy a Kaszpi-tengeren is támadott három orosz kőolajszállítót. Ezek a tankhajók, akárcsak a Qendil, ománi zászló alatt közlekedtek, és az úgynevezett árnyékflottához tartoznak Kijev szerint.

A Vanguard tengerhajózási kockázatokat elemző brit cég szerint a Qendil elleni támadás nemcsak a végrehajtás helyszíne, a Földközi-tenger miatt újdonság, de az eszköze alapján is: ezúttal légi drónokkal hajtották végre.