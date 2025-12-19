Trump felfüggesztette a vízumsorsolást

Donald Trump amerikai elnök csütörtökön felfüggesztette a „diversity visa lottery” vízumprogramot (zöldkártya-sorsolás), amelyen keresztül a Brown Egyetemen és az MIT-n elkövetett lövöldözések gyanúsítottja az Egyesült Államokba jutott.

Kristi Noem belbiztonsági miniszter az X közösségi platformon tett bejelentése szerint Trump elnök utasítására azonnali hatállyal elrendelte az Egyesült Államok Állampolgársági és Bevándorlási Szolgálatánál (USCIS) a sorsolásos „diversity program” (sokszínűségi program) felfüggesztését.

Az intézkedés várhatóan jogi kihívásokat támaszt majd, mivel a programot a Kongresszus hozta létre.

A gyanúsított, a 48 éves portugál állampolgár Claudio Manuel Neves Valente, aki a Brown Egyetemen két diákot ölt meg és kilencet megsebesített, továbbá egy MIT-professzort is meggyilkolt, csütörtök este öngyilkos lett egy New Hampshire-i raktárhelyiségben a szövetségi ügyészség közleménye szerint.

Neves Valente 2017-ben vízumsorsolásos program keretében kapott zöldkártyát és állandó tartózkodási engedélyt. A Brown Egyetemre 2000-ben iratkozott be fizikus szakra, de 2001-ben felfüggesztette az intézmény látogatását, majd később ki is lépett.

A programban évente legfeljebb 50 ezer zöldkártyát osztanak ki sorsolásos alapon alacsony bevándorlási arányú, elsősorban afrikai országokból származó jelentkezőknek. A 2025-ös sorsolásra közel 20 millióan jelentkeztek és ebből – házastársakkal együtt – több mint 131 ezer nyertest hirdettek ki. Portugál állampolgárok ebből mindössze 38 helyet nyertek el.