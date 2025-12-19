2025. december 19., péntek

Előd

Külföld

Szijjártó Péter helyretette az ukrán külügyminisztert

Budapest nem hajlandó kockára tenni a magyar emberek biztonságát

MH/ MTI
 2025. december 19. péntek. 20:53
Egyértelmű üzenetet küldött Kijevnek Szijjártó Péter: a külügyminiszter emlékeztette az ukrán vezetést arra, hogy az ország energiaellátása jelentős részben Magyarországtól függ, miközben hangsúlyozta, Budapest nem hajlandó kockára tenni a magyar emberek biztonságát egy Oroszországgal vívott háború miatt, írta a Magyar Nemzet.

Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter
Fotó: Facebook/Szijjártó Péter

„Tisztelt Miniszter Úr, hadd emlékeztessem arra, hogy gázimportjuk 58 százaléka, valamint villamosenergia-importjuk 44 százaléka Magyarországról érkezik. Talán egy kicsit szerényebbnek kellene lennie. Már sokszor elmondtam, de hadd ismételjem meg: az önök Oroszországgal vívott háborúja nem a mi háborúnk, és nem vagyunk hajlandók kockára tenni a magyar emberek biztonságát” – írta Szijjártó Péter külügyminiszter X-en Andrij Szibiha ukrán külügyminiszternek.

Szijjártó Péter bejegyzésével Szibiha posztjára reagált, aki a magyar döntés és hozzállást kritizálta a befagyasztott orosz vagyonnal kapcsolatban.

