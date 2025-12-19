Oroszország készen áll és hajlandó véget vetni az ukrajnai konfliktusnak, ha a válság kiváltó okai megszűnnek – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján kitérve az Unió orosz vagyon elkopzására is.

„Készen állunk és szeretnénk békés eszközökkel lezárni ezt a konfliktust, azon elvek alapján, amelyeket tavaly júniusban az Oroszországi Föderáció külügyminisztériumában vázoltam, valamint a válságot kiváltó okok megszüntetése mellett” – mondta, hangot adva véleményének, miszerint Ukrajna nem kész a béketárgyalásokra.

Közölte, hogy az orosz hadsereg az érintkezési vonal egész hosszában támad, ellenőrzése alá vonta a Zaporizzsja megyei Huljajpole város 50 százalékát. Úgy vélekedett, hogy a donyecki régióban hamarosan el fogja foglalni Limant és Kosztyantinivkát.

Azonban megjegyezte: „Alááshatja az EU iránti bizalmat, ha az unió Ukrajna finanszírozására használja fel az orosz kintlévőségeket.”

"A lopás titkos vagyoneltulajdonítás, amit pedig velünk nyíltan próbálnak megtenni - az rablás. (…) De miért nem sikerül végrehajtani ezt a rablást? Mert a következmények súlyosak lehetnek a rablók számára" - mondta Putyin.

Kilátásba helyezte, hogy Oroszország bíróságon fogja megvédeni az érdekeit, és rámutatott, hogy az intézkedés megingatja a letétjeiket Európában elhelyező olajtermelő országok bizalmát. Leszögezte, hogy a kintlévőségeket vissza kell majd adni.