Külföld
Nem véletlenül lövik a hidakat – új orosz stratégia körvonalazódik
Szakértők szerint Moszkva Ukrajna délnyugati részét akarja elszakítani az ország többi területétől
Szavai szerint ez nem véletlen, hanem egy hosszú távú stratégia része.
A publikáció szerint Moszkva arra törekszik, hogy teljesen megszakítsa a kapcsolatot Ukrajna fő területe és annak délnyugati régiója között. Miután a zatokai hidat 2022-ben megsemmisítették, a majaki híd gyakorlatilag az egyetlen megmaradt útvonal volt, bár korlátozott forgalommal. Jelenleg ez a híd is rendszeres támadások alatt áll.
A Strana című lap szakértői értékelésekre hivatkozva azt írja: az orosz fegyveres erők célja, hogy elvágják a dunai kikötőket Odessza megye többi részétől, mivel ezeken keresztül jelentős áruforgalom zajlik.