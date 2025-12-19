Milliárdokért fújt Covid riadót egy német tartomány

Kemény bírálatok kereszttüzébe került Szász-Anhalt tartomány kormánya, miután hivatalos Covid–19 vészhelyzetet hirdetett annak érdekében, hogy hozzáférhessen a több milliárd eurós szövetségi támogatáshoz. Az ellenzéki AfD szerint a vészhelyzet képzeletbeli, a határozat pedig az államadósság-plafon illegális megkerülése.

Az Adófizetők Szövetsége, egy német nem kormányzati szervezet, amely az adók csökkentése és az adófizetői pénzek felelős állami felhasználása mellett áll ki, élesen bírálta a lépést. Ralf Seibicke, a szövetség regionális vezetője egyenesen baromságnak nevezte a vészhelyzet kihirdetését a Bildnek adott interjújában. A szakértő szerint a döntés azt bizonyítja, hogy az állam pénzügyei kicsúsztak az irányítás alól, és ez komoly költségekkel jár majd az adófizetőknek – írja a Magyar Nemzet.

Szász-Anhalt tartomány parlamentje december 16-án 51 igen és 31 nem szavazattal elfogadta a 2026-os évre szóló, Covid–19 miatti rendkívüli szükségállapot kihirdetését. A döntés lehetővé teszi, hogy a tartomány hozzáférjen a német kormány által 2020-ban, a Covid–19-válság idején a közintézmények támogatására elkülönített különalapokhoz.

Az információk szerint Szász-Anhalt akár kétmilliárd eurós forráshoz is juthat, amelyet az elkövetkező években kell visszafizetnie.

A pénzt különféle intézkedésekre fordítanák, beleértve az állami kórházakba való beruházásokat, valamint az iskolák és egyetemek digitalizálását.

A kormánykoalíció támogatta, az ellenzék bírálta

Az indítványt a konzervatív Kereszténydemokrata Unió (CDU), a Németország Szociáldemokrata Pártja (SDP) és a liberális Német Szabaddemokrata Párt (FDP) támogatta – mindhárom párt tagja Szász-Anhalt jelenlegi koalíciós kormányának. Stefan Ruland, a CDU állami képviselője azzal érvelt, hogy a válság leküzdéséhez óvintézkedések megtétele szükséges annak biztosítására, hogy a helyzet ne ismétlődjön meg.

Az alkotmány lehetővé teszi a szükségállapot kihirdetését kivételes, az állam ellenőrzésén kívül eső és a pénzügyi helyzetére jelentős hatással lévő körülmények esetén. Pontosan ez volt a helyzet a világjárvány esetében. És pontosan ezért alkotmányosan megengedett a következményeinek kezelése is – fogalmazott.