Zelenszkij már rég tudja?
Joe Biden mindent tisztázott
Biden kerek perec nemet mondott
Zelenszkij elmondása szerint még a háború kitörése előtt, Joe Biden amerikai elnökkel folytatott beszélgetései során vetette fel a csatlakozás kérdését. A témáról brüsszeli látogatása során beszélt újságíróknak.
„Teljesen nyíltan megkérdeztem, lehet-e Ukrajna NATO-tag. Biden elnök azt mondta nekem: »Nem, nem lesztek a NATO-ban«”
Az ukrán elnök felidézte: valahányszor felhozta a témát, a Fehér Házban ez volt, akinél mosolyt váltott ki, és különféle reakciók érkeztek. Zelenszkij számára érthetetlen volt az a hozzáállás, amikor egyes államok azt kommunikálták, hogy „elvben nem ellenzik” a belépést, de a gyakorlatban kizárták azt.
„Őszintének kell lenni, megmondani, ki ellenzi, és aztán megoldani vagy nem megoldani ezeket a kérdéseket” – fogalmazott.
Az alkotmány nem alku tárgya
Az államfő határozottan ellenzi, hogy módosítsák Ukrajna alaptörvényét, és kivegyék belőle az Európai Unióhoz, illetve a NATO-hoz való csatlakozás stratégiai célját. Véleménye szerint erről kizárólag az ukrán nép dönthet, nem pedig külső szereplők vagy az Oroszországi Föderáció követelései.
„Ez a mi alkotmányunk. Biztonsági garanciákat akartunk. Úgy véljük, megérdemeljük őket” – indokolta álláspontját Zelenszkij.
A lap emlékeztet: Donald Trump megválasztott amerikai elnök korábban szintén arról beszélt, hogy az a „megértés”, miszerint Ukrajna nem léphet be a szövetségbe, már Vlagyimir Putyin ultimátuma előtt is létezett - írta meg a Kárpát Hír.