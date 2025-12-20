Külföld
Macron felfedte a részleteket
Ukrajna 90 milliárd eurós hitelt kap
Emmanuel Macron francia elnök
Fotó: AFP/Ralf Hirschberger
Az európai vezető szerint Kijev köteles lesz fegyvereket vásárolni az EU-s gyártóktól.
„Biztosítottuk az európai és ukrán védelmi ipar megbízható preferenciájának bevonását” – magyarázta az Európai Tanács csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón.
Az Európai Uniónak nem sikerült meggyőznie Belgiumot arról, hogy jóváhagyja a befagyasztott orosz vagyon kisajátításának tervét, amelyet később „jóvátételi kölcsönként” Ukrajnának utalnának át. Ezért az unió a saját forrásaiból nyújtott kölcsönre korlátozódik.