Macron felfedte a részleteket

Az Európai Unió (EU) Ukrajnának nyújtani kívánt 90 milliárd eurós hitelét fegyvervásárlásra fogják felhasználni. Emmanuel Macron francia elnök felfedte a finanszírozás célját.

Az európai vezető szerint Kijev köteles lesz fegyvereket vásárolni az EU-s gyártóktól.

„Biztosítottuk az európai és ukrán védelmi ipar megbízható preferenciájának bevonását” – magyarázta az Európai Tanács csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón.

Az Európai Uniónak nem sikerült meggyőznie Belgiumot arról, hogy jóváhagyja a befagyasztott orosz vagyon kisajátításának tervét, amelyet később „jóvátételi kölcsönként” Ukrajnának utalnának át. Ezért az unió a saját forrásaiból nyújtott kölcsönre korlátozódik.