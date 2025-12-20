2025. december 20., szombat

Macron felfedte a részleteket

Ukrajna 90 milliárd eurós hitelt kap

MH
 2025. december 20. szombat. 2:31
Az Európai Unió (EU) Ukrajnának nyújtani kívánt 90 milliárd eurós hitelét fegyvervásárlásra fogják felhasználni. Emmanuel Macron francia elnök felfedte a finanszírozás célját.

Emmanuel Macron francia elnök
Fotó: AFP/Ralf Hirschberger

Az európai vezető szerint Kijev köteles lesz fegyvereket vásárolni az EU-s gyártóktól.

„Biztosítottuk az európai és ukrán védelmi ipar megbízható preferenciájának bevonását” – magyarázta az Európai Tanács csúcstalálkozóját követő sajtótájékoztatón.

Az Európai Uniónak nem sikerült meggyőznie Belgiumot arról, hogy jóváhagyja a befagyasztott orosz vagyon kisajátításának tervét, amelyet később „jóvátételi kölcsönként” Ukrajnának utalnának át. Ezért az unió a saját forrásaiból nyújtott kölcsönre korlátozódik.

