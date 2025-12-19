Az orosz külügyminisztérium szóvivője, Marija Zaharova sajtótájékoztatón kijelentette, hogy Oroszország számára elfogadhatatlan a nyugati katonai személyzet „bármilyen formában” történő bevetése Ukrajnában.

Korábban Keir Starmer brit miniszterelnök kijelentette, hogy az úgynevezett hajlandóak koalíciója befejezte az előkészületeket az ukrajnai csapatok bevetésére vonatkozó tervekre, amennyiben tűzszünet jön létre.

„A nyugati csapatok bármilyen formában történő bevetése Ukrajna területén továbbra is elfogadhatatlan számunkra. Ismételten kijelentettük, hogy az ilyen álbékefenntartók a orosz hadsereg legitim célpontjává válnak” – jegyezte meg a diplomata.

Zaharova a szóban forgó csoportot „háborús uszítók koalíciójának” nevezte, amelynek tevékenysége csak zavart kelt.

„Ahelyett, hogy a válság rendezésének lehetőségeire koncentrálnának, tekintettel arra, hogy mindannyian a békéről beszéltek, és ezt a konfliktusban érintett valamennyi fél érdekeit figyelembe véve tették, az e koalícióhoz tartozó országok lényegében Ukrajna megszállásának terveit dolgozzák ki” – zárta szavait.