Kijev biztonsági garanciája

Kijelentette, hogy az EU döntése ellenállóbbá teszi Ukrajnát és mozgásképtelenné teszi az orosz eszközöket. Továbbá a politikus a kölcsönt Kijev biztonságának garanciájának nevezte.

„Ez jelentős támogatás, amely valóban erősíti ellenálló képességünket. Fontos, hogy az orosz eszközök továbbra is mozgósítva maradjanak, és hogy Ukrajna pénzügyi garanciát kapjon a következő évekre. Köszönjük az eredményeket és az egységet” – írta.