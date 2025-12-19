Fenyegető üzeneteket kaptak az iskolák

Szlovénia-szerte több általános és középiskola kapott ismét fenyegető üzeneteket e-mailben – közölte a rendőrség pénteken. A hatóságok szerint a bejelentések alacsony biztonsági kockázatot jelentenek, mivel az üzeneteket széles körben, sablonszerűen küldték szét.

A ljubljanai rendőr-főkapitányság tájékoztatása szerint a rendőrség értesítést kapott a fenyegetésekről, és haladéktalanul megkezdte az intézkedéseket. A beérkezett információk alapján minden szükséges biztonsági lépést megtettek az érintettek védelme érdekében.

Az országos rendőr-főkapitányság közlése szerint az ügyben közveszélyokozás gyanúja miatt indult nyomozás. Az eddigi adatok alapján a levelek általános, sablonos jellegűek voltak, és a hatóságok hangsúlyozták: nincs ok pánikra. A történtekről tájékoztatták az oktatási minisztert is.

Egyes iskolák – főként bombafenyegetések miatt – elővigyázatosságból az épületek – köztük egy ljubljanai középiskola – kiürítése mellett döntöttek. Más intézmények ugyanakkor a rendőrségi értékelésre és a hatályos biztonsági előírásokra hivatkozva nem szakították meg az oktatást. Az oktatási minisztérium állásfoglalása szerint a kockázat alacsony volt, ezért nem volt szükség a tanítás felfüggesztésére.

Hasonló eset korábban is előfordult: idén januárban Szlovéniában csaknem négyszáz iskola és több óvoda kapott hamis bombafenyegetéseket tartalmazó e-maileket.