Külföld

Európa eltűnik, ha nem működik együtt Oroszországgal?

Az orosz elnök szerint az együttműködés gazdasági értelemben az Egyesült Államokat is megelőzné

MH/ MTI
 2025. december 19. péntek. 18:19
Európa fokozatosan el fogja veszíteni pozícióját, eltűnik, ha nem működik együtt Oroszországgal - vélekedett Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján.

Európa eltűnik, ha nem működik együtt Oroszországgal?
Vlagyimir Putyin orosz elnök
Fotó: AFP/Pool/Gavriil Grigorov

„Ha egyesítenénk erőinket az európai országokkal, Oroszország és Európa, akkor a vásárlóerő-paritáson számított összesített GDP-nk nagyobb lenne, mint az Egyesült Államoké. Ha egyesítenénk és kiegészítenénk lehetőségeinket, virágoznánk, ahelyett, hogy egymással háborúznánk” - tette hozzá.

Putyin kifejezte Oroszország készségét a kölcsönösen előnyös kapcsolatok fejlesztésére a biztonsági feltételek betartása mellett, közép- és hosszú távon.

