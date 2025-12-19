2025. december 19., péntek

Azonnali tűzszünetet ajánlott Putyin

Az orosz elnök biztonsági garanciákat követel Moszkva számára közép- és hosszú távon

MH/ MTI
 2025. december 19. péntek. 17:31
Oroszország kész haladéktalanul leállítani az ukrajnai harci cselekményeket, ha teljesülnek a biztonsági garanciákra vonatkozó feltételei - jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai sajtótájékoztatóján.

Vlagyimir Putyin
Fotó: Mikhail TERESHCHENKO / POOL / AFP

„Készek vagyunk haladéktalanul beszüntetni ezeket a harci cselekményeket, ha biztosítják a biztonsági feltételeket Oroszország számára közép- és hosszú távon” - mondta.

Leszögezte, hogy Oroszország az egyenjogúság és a kölcsönös tisztelet alapján hajandó együttműködni Európával és az Egyesült Államokkal. Azt hangoztatta, hogy Oroszország 2026-ban békében és háborúk nélkül akar élni.

