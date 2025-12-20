2025. december 20., szombat

Előd

EUR 387.24 Ft
USD 330.61 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Az amerikai hadsereg ismét pusztított

Két újabb drogcsempészhajót semmisített meg a Csendes-óceánon

MH/MTI
 2025. december 20. szombat. 3:31
Megosztás

Az amerikai hadsereg kinetikus légicsapást hajtott végre két, kábítószert szállító hajó ellen a Csendes-óceán keleti részén, nemzetközi vizeken – jelentette be az amerikai haderő déli parancsnoksága (SOUTHCOM) pénteken, hozzátéve, hogy a műveletben öten haltak meg.

Az amerikai hadsereg ismét pusztított
Az amerikai hadsereg a Csendes-óceán keleti részén három különálló kábítószer-csempészhajó ellen halálos csapást indított
Fotó: AFP/US Southern Command/Handout

Az X-en közzétett tájékoztatás szerint a két hajó „a kábítószercsempészek által jól ismert útvonalon haladt (...) és drogkereskedelemmel kapcsolatos tevékenységet folytatott”.

A parancsnokság tudatta azt is, hogy összesen öt „narkoterrorista” vesztette életét a Pete Hegseth hadügyminiszter által elrendelt két csapás során, hárman az egyik, ketten a másik hajón, egyúttal egy rövid videófelvételt is nyilvánosságra hozott, amelyen a közlés szerint a csapások láthatók.

Az Egyesült Államok hadserege szeptemberben kezdte meg műveleteit a karibi térség és a Csendes-óceán keleti részén áthaladó, Washington állítása szerint kábítószert csempésző hajók ellen, az akcióknak az AFP francia hírügynökség hatósági forrásokra hivatkozó összesítése szerint már legkevesebb 104 halálos áldozata van.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink