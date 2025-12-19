Alku körvonalazódik az ukrán választások körül

Oroszország kész megfontolni, hogy az ukrajnai választások napján tartózkodjon bizonyos támadásoktól, ha megtartják a voksolást – jelentette ki Vlagyimir Putyin orosz elnök pénteki moszkvai évértékelő sajtótájékoztatóján.

„Készek vagyunk fontolóra venni, hogy biztosítsuk a biztonságot az ukrajnai választásokon. Legalábbis tartózkodni a mélyebb területek elleni támadásoktól a szavazás napján” – mondta, emlékeztetve arra, hogy Oroszország az ukrán támadások közepette is megtartotta saját választását a veszélyeztetett régiókban.

Hangsúlyozta, hogy az ukrán hatalom nem lehet legitim választások nélkül. Úgy vélekedett: Oroszországnak jogában áll követelni, hogy az ukrajnai választások kiírása esetén a területén élő ukrán állampolgárok is – akiknek száma 5 és 10 millió között van – rész vehessenek a választásokon.