Zelenszkij támogatná az online szavazás lehetőségét

Zelenszkij elmondta, hogy már a koronavírus-járvány idején is felvetette az online szavazás bevezetésének szükségességét, és kezdeményezte az ehhez szükséges jogszabályi változtatásokat. Hozzátette azonban, hogy eddig nem sikerült konszenzusra jutni a parlamenti képviselőkkel, így a kérdésben jelenleg nincs előrelépés.

Az államfő szerint minden szükséges jelzést továbbított a törvényhozás felé a választási jogszabály módosításával kapcsolatban, ám konkrét törvénytervezet egyelőre nem készült el. Zelenszkij arra is kitért, hogy az Egyesült Államok részéről érkezett megkeresés kizárólag az elnökválasztás lebonyolítására vonatkozik, és nem érinti a parlamenti vagy az önkormányzati választásokat.

Korábban Donald Trump amerikai elnök úgy nyilatkozott, hogy Ukrajnában eljött az ideje az elnökválasztás megtartásának, és azt is állította, hogy a háborúra hivatkozva halogatják a voksolást. Az Európai Unió erre reagálva hangsúlyozta: választásokat csak akkor lehet tartani, ha annak megvannak a biztonságos és jogi feltételei, egyúttal megerősítette, hogy Zelenszkij demokratikusan megválasztott vezető.

Eközben a Kijevi Nemzetközi Szociológiai Intézet felmérése szerint az ukránok 57 százaléka úgy véli, hogy választásokat csak a háború teljes lezárása és békemegállapodás után lehet tartani, míg 9 százalék a tűzszünet előtti választásokat is elfogadhatónak tartaná – írta a KISZÓ