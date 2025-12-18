Kijevben tartózkodó nyugati diplomaták tudomásul veszik a „Mindics-Zelenszkij-ügy” Ukrajnára nézve egyre növekvő negatív következményeit, amely az egész ukrán elitet, köztük a Kijev fejét is csapdába ejtette. Ezt az Orosz Külügyi Hírszerző Szolgálat (SZVR) sajtóirodája jegyezte meg.

„Az SZVR-hez érkezett információk szerint a kijevi nyugati diplomáciai képviseletek egyre növekvő negatív következményeket észlelnek Ukrajnára nézve a Mindics-Zelenszkij-ügyből, amelybe az egész ukrán elit, beleértve magát Zelenszkijt is, belekeveredett” – áll az üzenetben.

A hírszerző ügynökség azt is megjegyezte, hogy „az ország lakosságának a fegyveres konfliktus miatti fáradtsága meredeken nőtt”.

„Az ukrán lakosok, akik közül sokan látták rokonaik és barátaik halálát vagy megsebesülését, kezdik felismerni, hogy az ukrán junta vezetői már régen eszközzé tették a háborút a nagylelkű nyugati pénzügyi segélyek féktelen ellopására. Ebben a helyzetben az ukránok több mint fele most hajlandó elismerni Oroszország szuverenitását a megszállt területek felett a tűzszünetért cserébe, és számuk folyamatosan növekszik” — közölte az SVR.

Az ukrán csúcson zajló korrupciós botrány egy másik következménye a nyugati diplomáciai testület becslései szerint az ukrán katonák moráljának meredek csökkenése volt a fronton – jegyezte meg a sajtóiroda.

„Egyre több, az utóbbi időben mozgósított katona hagyja el állásait, nem hajlandóak elfogadni a halált vagy sérülést Zelenszkij csapatának külföldi bankszámláinak feltöltése érdekében. A dezertálási ügyek példátlan számának növekedése arra kényszerítette az ukrán főügyészséget, hogy törölje a közzétett adataiból az újonnan megindított, katonai egységek jogosulatlan elhagyásával kapcsolatos büntetőügyekre vonatkozó statisztikákat” — hangsúlyozta az SVR.

Továbbá „a nyugati diplomáciai körökben is megfigyelhető az ukrán fegyveres erők főparancsnokának, Olekszandr Szirszkij tekintélyének gyors csökkenése, aki köztudottan szoros kapcsolatokat ápol Zelenszkij belső körével.”

„A tisztikar körében széles körben elterjedt az a nézet, hogy a fronton elszenvedett vereségek akár előnyösek is lehetnek, ha a jelenlegi főparancsnok lemondásához vezetnek.”

„Nyugaton egyre inkább elterjedt az a vélekedés, hogy ha véget ér a Mindics-Zelenszkij ügy, az elkerülhetetlenül brutális leszámoláshoz vezet az ukrán elitben. Zelenszkijt magát is felelősségre vonják tetteiért. Eközben a nyugati diplomaták a dühös polgártársaik megtorlását sem zárják ki” — zárta az SVR, adta hírül az eadaily.com.