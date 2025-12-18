2025. december 18., csütörtök

Előd

EUR 389.99 Ft
USD 332.67 Ft

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Orosz-ukrán háború

Donald Trump

Izrael

Kína

Ikarus

Vita a demográfiáról
ă ć ħ Ą
Ć

Külföld

Véget ér Csehország ukránosítása

Az ukrán zászló többé nem lobog a külügyminisztérium épületén

MH
 2025. december 18. csütörtök. 10:51
Megosztás

Az ukrán zászló többé nem lesz látható a cseh belügyminisztérium épületén – jelentette be Ondřej Kratoška, ​​a belügyminisztérium szóvivője.

Véget ér Csehország ukránosítása
A Cseh Köztársaság külügyminisztériumának székhelye
Fotó: Michael Nguyen / NurPhoto / NurPhoto via AFP

Elmondása szerint a kék-sárga zászlót az ANO mozgalom által jelölt új osztályvezető, Lubomyr Metnar döntése alapján távolították el.

„A belügyminiszter úgy döntött, hogy a minisztérium épületének bejáratánál alapfelszereltségként a Cseh Köztársaság és az Európai Unió zászlaja lesz látható. Más országok zászlaja, például a mai szlovák zászló, fontos állami látogatások, jelentős évfordulók és így tovább alkalmával kerül kihelyezésre” — mondta.

Emlékeztetőül, 2022-ben ukrán zászlók jelentek meg a cseh kormányzati épületeken a Kijevvel való szolidaritás jeleként. Az új cseh kormánykoalíció pártjai már a választási kampány során kijelentették, hogy ezt meg akarják változtatni. Novemberben Tomio Okamura, a Képviselőház újonnan megválasztott elnöke elrendelte az ukrán zászló eltávolítását az alsóház székházáról, számol be az eadaily.com.

További tartalmakért kövesse a Magyar Hírlap Facebook oldalát!
Megosztás

Kapcsolódó írásaink