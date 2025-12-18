Tüntetések Odesszában

„Megértem az emberek indulatait. Nehéz és fárasztó, ha napokig nincs áram” – írta Oleh Kiper Odessza megyei kormányzó Telegram-oldalán. Mindemellett nyugalomra intette a lakosságot. Mint közölte, ukrán energetikai létesítményeket ért orosz csapások okozták az áramszolgáltatás kimaradását, a helyreállítási munkálatokat pedig nehezítik a további támadások és megértést kért a jelenlegi helyzetért. A kormányzó hozzátette, hogy a hatóságok szükségszállásokat biztosítanak a rászorulóknak.

A Sztrana című lap videófelvételt is közzé tett, amelyen a tüntetőket lehetett látni, ahogy elállják a forgalom útját egy utcában, aminek következtében közlekedési dugó alakult ki. Hasonló akciókról érkeztek hírek az utóbbi napokban Dnyipropetrovszkból és Csernomorszkból is.

A jelenlegi áramellátási vészhelyzetet Odessza megyében egy szombatra virradóra történt masszív orosz rakéta- és dróntámadás idézte elő. Az ukrán energetikai hálózat a több éve húzódó háború során erősen meggyengült, a hatóságok az ország más térségeiben is kénytelenek hosszabb időre szüneteltetni az áramszolgáltatást a javítási munkálatok idejére, illetve elejét véve a hálózati túlterhelésnek.