Trump kegyelmet adott Japánnak

Az Egyesült Államok június 18-ig meghosszabbította Japán mentességét az Oroszországgal szemben életbe léptetett szankciók alól a Szahalin-2 olaj- és földgázprojektjével kapcsolatban, lehetővé téve Japán számára a projekttől származó földgáz (LNG) és kőolaj importjának folytatását – jelentette be a washingtoni pénzügyminisztérium.

Sanae Takaichi Japán miniszterelnöke (b) és Donald Trump amerikai elnök a USS George Washington repülőgép-hordozó fedélzetén, az amerikai haditengerészeti bázison, Jokoszukában

Japán LNG-importjának mintegy kilenc százalékát Oroszországból fedezi, teljes egészében a Szahalin-2 projektből, amelyben a Mitsui & Co. és a Mitsubishi Corp. japán kereskedőházak jelentős részesedéssel bírnak. A Szahalin-2 projektből származó szállítások túlnyomó része a szerződések szerint 2028 és 2033 között fokozatosan kifut.

A mentesítő döntés annak ellenére született meg, hogy az Egyesült Államok nyomást gyakorol Kínára, Indiára és Japánra az orosz olaj- és LNG-vásárlások csökkentése érdekében.

Az amerikai pénzügyminisztérium egy másik mentességet is meghosszabbított 2026. június 18-ig: ez az orosz bankokkal – köztük a Gazprombankkal – folytatott, polgári nukleáris energiához kapcsolódó tranzakciókra vonatkozik.

A Reuters értesülései szerint Takaicsi Sanae japán miniszterelnök októberi tokiói találkozóján jelezte Donald Trumpnak: az orosz LNG-import betiltása Japán számára nehezen kivitelezhető, és az esetleges japán kivonulás elsősorban Kína és Oroszország érdekeit szolgálná.