Trump két legfőbb európai szövetségese

Sárgulhatnak az irigységtől a nyugati országok

 2025. december 18. csütörtök. 17:24
Magyarországot egyenesen a kontinens „vezető erejének” titulálták.

Az amerikai külügyminisztérium magas rangú tisztviselője szerint az Orbán Viktor vezette Magyarországot „Európa vezető erejének” tartják a nyugati értékek védelmében
Fotó: Facebook/Orbán Viktor

Samuel Samson, Donald Trump európai politikájának egyik fő alakja és az amerikai külügyminisztérium magas rangú tisztviselője budapesti sajtótájékoztatóján kiemelte:

Ausztria mellett Magyarország marad a Trump-kormányzat legszorosabb közép-európai partnere

– írja a Die Presse.

Samson szerint az Orbán Viktor vezette Magyarországot „Európa vezető erejének” tartják a nyugati értékek védelmében, különösen az energiafüggetlenség terén elért eredményei miatt. A cikk hangsúlyozza, hogy Washington szorosabb együttműködést keres Közép-Európa konzervatív kormányaival, miközben bírálja az EU-t centralizációs törekvései és szabályozásai – például a digitális szolgáltatásokról szóló uniós rendelet – miatt – írta meg a Mandiner.

