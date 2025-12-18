Nagy csomagot kapott Tajvan Washingtontól

Az Egyesült Államok több mint 11 milliárd dollár értékű fegyvereladást hagyott jóvá Tajvan számára - közölte csütörtökön a Pentagonhoz tartozó Védelmi Biztonsági Együttműködési Ügynökség (DSCA). Ez a szigetország történetének egy legnagyobb egyedi amerikai fegyvercsomagja.

csomag nyolc fegyverrendszert foglal magában, köztük HIMARS nagy mozgékonyságú rakéta-sorozatvetőket, önjáró tarackokat, Javelin páncéltörő rakétákat, Altius típusú cirkáló lőszereket (öngyilkos drón), valamint kapcsolódó felszereléseket és támogatási szolgáltatásokat. A tajvani védelmi minisztérium szerint az összérték körülbelül 11,1 milliárd dollár.

A Pentagon közlése szerint az eladás az Egyesült Államok nemzetbiztonsági és gazdasági érdekeit szolgálja, támogatja Tajvan fegyveres erőinek modernizációját, és hozzájárul egy „hiteles védelmi képesség” fenntartásához. Washington hangsúlyozta: a cél az elrettentés erősítése és a térség stabilitásának megőrzése. Tajpej üdvözölte a döntést. A tajvani elnöki hivatal szóvivője, Karen Kuo „őszinte háláját” fejezte ki, és kijelentette: Tajvan folytatja a védelem reformját, az aszimmetrikus hadviselésre építő képességek fejlesztését, valamint a társadalom egészét érintő védelmi ellenállóképesség erősítését.

A tajvani kormány szerint a csomag a tajvani-amerikai együttműködés fontosságát húzza alá. Kína élesen reagált. A kínai külügyminisztérium szóvivője szerint az amerikai fegyvereladás „súlyosan sérti az egy Kína elvét”, aláássa a Tajvani-szoros békéjét és stabilitását, és „veszélyes jelzést” küld a tajvani függetlenséget támogató erőknek. Peking felszólította Washingtont, hogy azonnal állítsa le Tajvan felfegyverzését, és „határozott ellenlépéseket” helyezett kilátásba.