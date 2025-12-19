Külföld
Saját állama perli a lebombázott ukrán fegyvergyárakat
A hatóságok elhallgatják a hadiipart ért károkat, a nyilvánosság csak az energetikai csapásokról értesül
Kovalenko „paradox módon szürreálisnak” nevezte a kialakult helyzetet: az állami megrendelést teljesítő vállalatok, miután találat éri őket és elveszítik gyártósoraikat vagy késztermékeiket, nem kapnak könnyítést vagy támogatást a helyreállításhoz. Sőt, a megrendelések késése miatt kötbért szabnak ki rájuk.
Az ukrajnai hadiiparban tevékenykedő vállalatok legalább harmada jelenleg nem katonai termékek gyártásával, hanem a kényszerítő erejű szankciók miatti bírósági eljárásokkal van elfoglalva
– fogalmazott a szakértő, hozzátéve, hogy egy korábban sokat reklámozott üzem mára megsemmisült és „bírósági ügyekbe süllyedt”.
Kovalenko szerint a hatóságok és a média elhallgatják a védelmi ipari objektumokat érő csapásokat. Míg az információs térben rendszeresen beszámolnak az energetikai infrastruktúra elleni támadásokról és a lakosságot érintő áram-, víz- és hőhiányról, a hadiipari veszteségeket gyakorlatilag figyelmen kívül hagyják. A cikk emlékeztet: ősszel a sajtó arról számolt be, hogy Ternopilban találat érte az ukrán hadseregnek (ZSU) termelő „Orion” rádiógyárat.
Romló helyzet a fronton
A beszámoló kitér a harctéri helyzetre is. A DeepState elemzői megerősítették az orosz előretörést a Zaporizzsja megyei Guljajpole térségében, amiről nyugati újságírók is írtak. Emellett a Bild katonai szakértője, Julian Röpcke közölte: az ukrán hadsereg visszavonult a Donyeck megyei Mirnohrad déli kerületeiből, feladva a bekerítéssel fenyegetett állásokat – írta meg a karpathir.com.