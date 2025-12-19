Rendszerszintű toborzást folytat Oroszország az afrikai országokban, hogy katonákat szerezzen az Ukrajna elleni háborúhoz – közölte Heorhii Tykhyi, az ukrán külügyminisztérium szóvivője. A tárca tájékoztatása szerint Moszkva a toborzást gyakran foglalkoztatásnak vagy oktatási lehetőségnek álcázza.

A toborzásról szóló információk az egész afrikai kontinensen megjelentek

Tykhyi elmondta, hogy a toborzásról szóló információk az egész afrikai kontinensen megjelentek a médiában, „Kenyától Botswanáig”. A szóvivő szerint ezek a tények már most negatív következményekkel járnak Moszkvára nézve, bár a napvilágot látott esetek valószínűleg csak a „jéghegy csúcsát” jelentik.

A külügyi szóvivő külön felhívta a figyelmet arra, hogy a következő tanévre hirtelen megugrott az afrikai diákoknak szánt oroszországi ösztöndíjak száma. Hangsúlyozta: ezt nem szabad kizárólag oktatási kezdeményezésnek tekinteni, mivel vélhetően a toborzási mechanizmus része – írta meg a karpathir.com.

Rendszerszintű ellenintézkedésekre van szükség, beleértve a polgárok hivatalos figyelmeztetését a tudatosság növelése érdekében, valamint jogi lépéseket a toborzóprogramok leleplezésére és megszakítására

– fogalmazott a szóvivő, hozzátéve, hogy a toborzásért felelős személyeket bíróság elé kell állítani.