Oroszország kész akár 127 milliárd dollárnyi nyugati eszközt is lefoglalni, amennyiben befagyasztott vagyonaiból Ukrajnát támogatják – írja a Financial Times értesüléseire hivatkozva a Strana. A fenyegetés komoly aggodalmat váltott ki az Európai Unió több tagállamában, különösen Belgiumban, Ausztriában és Olaszországban.

A Kijevi Közgazdasági Iskola (KSE) adatai szerint a Kreml eddig 32 nyugati cég eszközeit fagyasztotta be vagy kobozta el, mintegy 57 milliárd dolláros veszteséget okozva. A helyzet azonban tovább súlyosbodhat: Vlagyimir Putyin orosz elnök szeptemberi rendelete lehetővé teszi a gyorsított államosítást „barátságtalan lépések” esetén.

Belgiumi tisztviselők szerint az első áldozat a Euroclear nemzetközi pénzügyi szolgáltató lehet, mivel mintegy 17 milliárd eurónyi ügyfélvagyont tart blokkolva Oroszországban. Szintén veszélyben vannak az Oroszországban még mindig aktív nyugati vállalatok – összesen 2315 cég –, köztük olyan bankok leányvállalatai, mint az osztrák Raiffeisen és az olasz UniCredit.

A „C” típusú számlák csapdája

A háború kezdete óta a nyugati befektetők nem adhatják el orosz papírjaikat, az osztalékok pedig úgynevezett „C” típusú, zárolt számlákon gyűlnek. Alekszandra Prokopenko, az orosz jegybank volt munkatársa szerint ez Moszkva egyik aduásza.

„Ha Európa lépéseket tesz az orosz tartalékok ellen, Oroszország egyszerűen átutalhatja a pénzt a C típusú számlákról a költségvetésbe. Ez közvetlen bevételi forrást jelent számukra, amikor hiánnyal küzdenek és túlköltekeznek a védelemre”

Prokopenko hozzátette: ellentétben Európával, a Kreml ezt gyorsan, bírósági eljárások nélkül megteheti.

Politikai feszültség az EU-ban

A lehetséges orosz válaszlépések megosztják az uniós tagállamokat. Olaszország bár támogatta az orosz vagyonok befagyasztását, a felhasználás kockázatai miatt aggódik. Claudio Borghi, a kormánypárti Liga képviselője a FT-nek úgy fogalmazott: „Hogy gondolhatja bárki, hogy egy másik ország pénzének ellopása nem vezet további katasztrófához?”

Ausztria attól tart, hogy Moszkva államosíthatja a Raiffeisen orosz leányvállalatát. Egy osztrák tisztviselő szerint a helyzet jogilag feltérképezetlen, és nő az elégedetlenség amiatt, hogy az Európai Bizottság nem veszi elég komolyan a tagállami aggályokat – adta hírül a karpathir.com.