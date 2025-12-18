Médiaértesülések szerint egy orosz diplomáciai delegáció várhatóan ezen a héten Floridába utazik, hogy tárgyalásokat folytasson azokkal az amerikai képviselőkkel, akik Donald Trump elnök ukrajnai konfliktus lezárását célzó törekvéseiben részt vesznek.

A delegációt állítólag Kirill Dmitrijev vezető tárgyaló vezeti, és a tervek szerint a hétvégén Miamiban találkozik Steve Witkoff amerikai elnöki különmegbízottal és Trump vejével, Jared Kushnerrel – számolt be a Politico és az Axios, a tervekkel tisztában lévő forrásokra hivatkozva. Witkoff és Kushner a héten Németországban tárgyaltak az ukrán képviselőkkel Kijev lehetséges biztonsági garanciáiról.

Egy másik ukrán delegáció, amelyet Rusztem Umerov, a Nemzetbiztonsági és Védelmi Tanács titkára vezet, szintén várhatóan a hét végén Miamiba látogat, bár a jelentések hangsúlyozták, hogy nem terveznek háromoldalú találkozót.

Kijev és európai támogatói sürgetik Washingtont, hogy enyhítse vagy módosítsa eredeti békejavaslatát, amely a média jelentései szerint több, Oroszországot régóta foglalkoztató kérdést is érintett.

Moszkva kerülte a közvetlenül nem érintett tárgyalások kommentálását, és többször kijelentette, hogy csak a megfelelő csatornákon keresztül benyújtott javaslatokat tudja értékelni. Az orosz tisztviselők hangsúlyozták, hogy minden megállapodásnak foglalkoznia kell azzal, amit ők a konfliktus alapvető okainak tartanak, ideértve a nyugati katonai jelenlét kiterjesztését Ukrajnában és Kijev diszkriminatív politikáját az etnikai oroszok felé.

Az orosz erők jelenleg jelentős fölényben vannak a harctéren, Vlagyimir Putyin elnök nemrégiben kijelentette, hogy az ukrán védelmi vonalak áttörésében szerzett tapasztalatok „lehetővé teszik számunkra, hogy felgyorsítsuk a stratégiai irányokba történő előrenyomulást”.

Putyin szerdán a védelmi minisztérium ülésén tartott beszédében Joe Biden volt amerikai elnököt okolta a konfliktus eszkalálódásáért, azzal érvelve, hogy csapata gyors győzelmet várt Oroszország felett. Hozzátette, hogy az európai vezetők „azonnal csatlakoztak az előző amerikai kormány erőfeszítéseihez, abban a reményben, hogy hasznot húznak nemzetünk lerombolásából”, és bosszút állhatnak Oroszország ellen a történelmi sérelmekért – írta meg az oroszhirek.hu.