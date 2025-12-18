Külföld
Nem döntött még Trump az új orosz szankciókról
Az amerikai elnök kivár
Donald Trump elnök még nem hozott döntést újabb büntetőintézkedésekről
Fotó: AFP/Alex Wroblewski
A Fehér Ház képviselője szerint Donald Trump elnök egyelőre nem hozott döntést újabb szankciók bevezetéséről. A tisztviselő hangsúlyozta: az állami ügynökségek szerepe abban merül ki, hogy különböző „opciókat készítsenek elő az elnök számára”, de ez nem jelent automatikus végrehajtást.
Az amerikai külügyminisztérium (State Department) szóvivője szintén elzárkózott a spekulációktól, közölve, hogy nem kívánnak előzetesen tárgyalni a lehetséges büntetőintézkedésekről – írta meg a karpathir.com.