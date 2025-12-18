Oroszország készül az Egyesült Államokkal az ukrajnai rendezésről folytatandó tárgyalásokra, Washingtonnak Kijevvel és Brüsszellel folytatott konzultációja alapján - jelentette ki Dmitrij Peszkov, az orosz elnök sajtótitkára újságíróknak csütörtökön Moszkvában.

„Valóban, előkészítünk bizonyos kapcsolatfelvételeket amerikai partnereinkkel, hogy információt szerezzünk az amerikaiak, az európaiak és az ukránok által elvégzett munka eredményeiről” - mondta. Peszkov az amerikai Axios hírportál közlésére reagált, amely szerint a héten Miamiban Steven Witkoff, az amerikai elnök különmegbízottja és Jared Kushner, Donald Trump veje találkozót terveznek Vlagyimir Putyin orosz államfő különmegbízottjával, Kirill Dmitrijevvel.

Kérdésre válaszolva elmondta, hogy az S4-400-as orosz légvédelmi rakétarendszerek visszaadásának témája, a Bloomberg hírügynökség állításával ellentétben, nem szerepelt a napirenden Vlagyimir Putyin orosz és és Recep Tayyip Erdogan minapi asgabati találkozóján. Elmondta egyebek között, hogy Oroszország negatívan értékeli, és „potenciálisan nagyon veszélyesnek” tartja a Venezuela körüli feszültség fokozódását.

Caracast Moszkva szövetségesének és partnerének nevezte. „Folyamatos kapcsolatot tartunk fenn, a többi között a legmagasabb szinten is” - nyilatkozott. Moszkva nevében felszólította a latin-amerikai régió összes országát, hogy tanúsítsanak visszafogottságot a venezuelai helyzet „kiszámíthatatlan alakulásának” elkerülése érdekében.