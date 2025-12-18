Külföld
Milyen lenne, ha Ukrajna az uniós forrásból csak európai fegyvereket vásárolhatna?
Az EU ezt vezetné be
A javaslat lényege, hogy a következő években a források több mint fele – 210 milliárd euró – az EU védelmi vállalatainak, valamint ukrán és az EU partnerországainak, például Norvégiának a termékeinek beszerzésére fordítódjon. A hírügynökség megjegyzi, hogy a javaslat nem végleges és még változhat.
Más országok részvétele korlátozott és szigorúan szabályozott lesz, ami jelentősen korlátozza Kijev lehetőségét, hogy a hitelt amerikai fegyverek beszerzésére fordítsa – írta a Bloomberg.
Brüsszel így igyekszik biztosítani, hogy az ukrán katonai erő növeléséből származó haszon közvetlenül az unió iparának támogatására fordítsák. Az EU hasonló intézkedéseket alkalmazott más védelmi kezdeményezésekben is – különösen a 150 milliárd eurós hitelprogramban a közös fegyvervásárlásokra – írja a hírügynökség.
Ugyanakkor az unió bizonyos rugalmasságot hagy Kijevnek abban az esetben, ha sürgősen szükség van bizonyos fegyverek beszerzésére, amit a jelenlegi szabályok keretein belül nem lehet megvalósítani.
A javaslat előirányozza, hogy a makrofinanszírozási segítségnyújtáshoz szánt hitelből legfeljebb 95 milliárd eurót különítsenek el Ukrajna számára, Kijev pedig cserébe köteles betartani a demokratikus folyamatokat és harcolni a korrupció ellen.
Ebben az Európai Bizottság felhatalmazást kap arra, hogy az európai védelmi gyártóktól megkövetelje az ukrán megrendelések előnyben részesítését, valamint bírságokat szabjon ki e követelmény be nem tartása esetén. Ezenkívül az EU-tagállamokat felszólítják, hogy mondják fel a Oroszországgal kötött kétoldalú befektetési megállapodásokat, tekintettel arra, hogy az ország „szisztematikusan figyelmen kívül hagyja” az EU befektetéseinek védelmére vonatkozó kötelezettségeit a saját területén.