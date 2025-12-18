Miért tartja nagyra Donald Trump Orbán Viktort?

A South China Morning Post szerzője arról ír, Trump külpolitikáját nem az ideológiai ellentét vezérli, hanem az erő és tekintély iránti tisztelet.

A South China Morning Post véleménycikke szerint Donald Trump amerikai elnök a kommunizmushoz inkább belpolitikai ellenfelei kapcsán viszonyul ellenségesen, míg külföldi kommunista vezetőkkel – például Hszi Csin-ping kínai elnökkel – szemben tiszteletteljesebb hangot üt meg.

A szerző kiemeli, hogy Trump Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is azok közé a „erőskezű” vezetők közé sorolja, akiket elsősorban határozottságuk miatt értékel, függetlenül ideológiájuktól.

Hangsúlyozza: Trump külpolitikáját nem az ideológiai ellentét vezérli, hanem az erő és tekintély iránti tisztelet – írta meg a Mandiner.