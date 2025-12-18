2025. december 18., csütörtök

Külföld

Miért tartja nagyra Donald Trump Orbán Viktort?

A kínaiak megfejtették az amerikai elnök gondolkodását

MH
 2025. december 18. csütörtök. 20:38
A South China Morning Post szerzője arról ír, Trump külpolitikáját nem az ideológiai ellentét vezérli, hanem az erő és tekintély iránti tisztelet.

Miért tartja nagyra Donald Trump Orbán Viktort?
Trump külpolitikáját nem az ideológiai ellentét vezérli, hanem az erő és tekintély iránti tisztelet
Fotó: Anadolu via AFP/ Celal Gunes

A South China Morning Post véleménycikke szerint Donald Trump amerikai elnök a kommunizmushoz inkább belpolitikai ellenfelei kapcsán viszonyul ellenségesen, míg külföldi kommunista vezetőkkel – például Hszi Csin-ping kínai elnökkel – szemben tiszteletteljesebb hangot üt meg.

A szerző kiemeli, hogy Trump Orbán Viktor magyar miniszterelnököt is azok közé a „erőskezű” vezetők közé sorolja, akiket elsősorban határozottságuk miatt értékel, függetlenül ideológiájuktól.

Hangsúlyozza: Trump külpolitikáját nem az ideológiai ellentét vezérli, hanem az erő és tekintély iránti tisztelet – írta meg a Mandiner.

